Новый подход НАТО в отношении России предложили продвигать в США

Американским парламентариям предложили продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве. Об этом говорится в документе Исследовательской службы конгресса США, написал RT.

«Американские политики могут рассмотреть возможность активного продвижения нового подхода НАТО в отношении России (потенциально с упором не на сотрудничество, а на оборону и сдерживание). Сюда может относиться переоценка прежней готовности НАТО к переговорам с Россией о механизмах европейской безопасности, включая контроль над вооружениями и ядерную политику альянса», — отмечено в сообщении.

Именно спецоперация России на Украине может стать толчком для внутренних обсуждений касательно обязательств перед Украиной, отношений с Грузией, а также дальнейшей судьбы расширения военного блока, сообщили аналитики.