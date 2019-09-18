Новый план по возвращению Крыма предложили на Украине

На Украине в очередной раз заговорили о возвращении Крыма. Для этого даже есть определенная модель. В перспективе Киев сможет предложить полуострову уникальные возможности для бизнеса. Без участия Запада, конечно, не обойтись.

Подробностями стратегии поделился бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, которого процитировало РИА ФАН.

«Есть такой облегченный этап — выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», — пояснил он.

Возглавят регион, отметил Маломуж, органы местного самоуправления. Сергей Аксенов на своей должности останется едва ли, но «свободные выборы» полуострову гарантированы. Более того, статус Крыма сформируют, по имеющемуся замыслу, на 10 лет.

Планом Маломужа предусмотрено и формирование на Украине мощной модели — правда, постепенное. Через какое-то время, подсчитал он, Киев будет контролировать Крым в социальной, экономической, энергетической и водной сфере. Потом полуостров обретен независимость от международных партнеров страны.

Зеленскому предложили смириться с реальными границами Украины Подробнее

Экс-глава внешней разведки призвал украинцев не «гнобить крымчан», а дать им «окно возможностей». Жители полуострова, по его мнению, столкнулись с колоссальной проблемой свободы бизнеса. Если показать ее решение, то Крым удастся контролировать как экономически, так и информационно.

«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации», — заверил Николай Маломуж. При ухудшении ситуации в России, заключил он, такой исход еще более вероятен. К этому «надо прийти».