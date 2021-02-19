Новый питомник для бездомных животных открыли во Владикавказе
Приют для бездомных животных открылся во Владикавказе. Об этом сообщил телеканал Alaniatv.ru.
По данным Infox.ru, ветеринар питомника Виктория Кудрицкая рассказала, что сейчас учреждение обустраивается. В нем уже есть ветеринарный вагон, кухня, склад. Официального открытия еще не было, но приют уже принимает четвероногих постояльцев.
В дальнейшем питомник планируют расширять. Ветеринарный кабинет будет оборудован дополнительно, чтобы была возможность стерилизовать бездомных животных.