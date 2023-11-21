Мир 21 ноября 2023, 06:16 Новый пакет военной помощи США станет для Украины успокоительной пилюлей — дипломат Посол Антонов назвал новый пакет военной помощи США успокоительной пилюлей РИА «Новости»

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США анонсировали к 10-летию Евромайдана новый пакет военной помощи Украине. Белый дом сделал это, чтобы успокоить киевский режим, заявил в Telegram-канале дипведомства посол России в США Анатолий Антонов.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими „благодетелями“», — сказал он.

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Положение на поле боя и во власти, по словам дипломата, на грани полного коллапса. Анатолий Антонов обратил внимание на символизм — новый пакет помощи анонсировали накануне 10-летия госпереворота. Он заявил, что таким образом американские идеологи дали украинцам понять — они все еще в игре.

Посол сказал, что американскому военно-промышленному комплексу не важны будущие жертвы. Значение для него имеет только прибыль от «проекта Украина». По словам Анатолия Антонова, на Западе осознали, что не удастся победить Россию на поле боя, и последний транш лишь продлит агонию.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 100 миллионов долларов. Вооруженные силы получат боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства.