В США планируют объявить о новых санкциях против большинства депутатов Госдумы на фоне событий на Украине. Их должен анонсировать американский президент Джо Байден во время визита в Брюссель.

Ограничения коснутся более чем 300 российских парламентариев, заявила газета Wall Street Journal. Какие-либо подробности насчет содержания очередного пакета мер против РФ в материале не приводятся.

Байден, отметили авторы статьи, объявит о введении новых и ужесточении уже существующих рестрикций во время поездки в Брюссель. Санкции скоординированы с ЕС и G7.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее уже упоминал о новых санкционных ограничениях. По мнению Запада, предпринимаемые шаги пресекут попытки обойти ограничения и обеспечат их «энергичное выполнение».