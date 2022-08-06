Новый пакет помощи Украине от ЕС совместит гранты и кредиты

Еврокомиссия разработала новый пакет финансовой помощи Украине на восемь миллиардов евро. Он будет сочетать в себе гранты и кредиты, сообщила газета Politico.

Документ подготовили поле отказа Германии предоставить украинским властям кредитные гарантии на сумму до девяти миллиардов евро. Немцы решили, что погрязшую в долгах страну лучше обеспечить грантами.

Новая схема подразумевает выделение Украине до пяти миллиардов евро в качестве долгосрочных кредитов. Гарантии на них дадут страны ЕС в соответствии с их вкладом в бюджет Евросоюза. Из последнего хотят субсидировать процентные платежи.

Оставшуюся сумму, по версии источников, украинским властям передадут в виде грантов.

В США запланировали выделить Украине очередной пакет вооружений на рекордную сумму в миллиард долларов. В него должны включить боеприпасы для HIMARS, ЗРК NASAMS и до 50 бронированных M113. Американский президент Джо Байден пока не подписал одобряющий поставку документ.