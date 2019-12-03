Новый пакет мер по стимулированию экономики примут в Гонконге

По словам Лам, статические данные свидетельствует о тяжелом экономическом положении, в котором находится Гонконг.

«Известия» уточнили, что в октябре объем розничных продаж сократился на 24,3% в годовом исчислении. Это рекордный показатель для Гонконга. Кроме того, озабоченность местной администрации вызвал и рост безработицы, уровень которой поднялся 2,8% до 3,1%.

«После принятия трех пакетов мер поддержки в период с августа по октябрь секретарь по финансовым вопросам в скором времени инициирует четвертый пакет мер», — рассказала Лам, не обозначив какую-либо конкретику.