Новый пакет мер по стимулированию экономики примут в Гонконге
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о намерении правительства принять новый, уже четвертый пакет мер для поддержки экономики на фоне массовых протестов. Об этом сообщил ТАСС.
По словам Лам, статические данные свидетельствует о тяжелом экономическом положении, в котором находится Гонконг.
«Известия» уточнили, что в октябре объем розничных продаж сократился на 24,3% в годовом исчислении. Это рекордный показатель для Гонконга. Кроме того, озабоченность местной администрации вызвал и рост безработицы, уровень которой поднялся 2,8% до 3,1%.
«После принятия трех пакетов мер поддержки в период с августа по октябрь секретарь по финансовым вопросам в скором времени инициирует четвертый пакет мер», — рассказала Лам, не обозначив какую-либо конкретику.