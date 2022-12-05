Мир 05 декабря 2022, 10:30 Новый пакет антироссийских санкций включит 180 пунктов Politico: Еврокомиссия обсудила со странами Евросоюза девятый пакет санкций против России РИА «Новости»

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Евросоюз до 2023 года может выпустить девятый пакет антироссийских санкций. Список из 180 пунктов рассмотрели в минувшие выходные, рассказали источники Politico.

Работу над новыми ограничениями ускорили, представители стран Евросоюза обсудили его с членами Еврокомиссии. Политики предложили список из 180 пунктов — ограничений против технологической, финансовой и медиаотрасли российской экономики. Несколько дипломатов сказали изданию, что его могут одобрить к заседанию Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которое пройдет в середине декабря.

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Литва, Латвия, Польша и Эстония настаивали на том, чтобы ввести новые рестрикции как можно скорее — одновременно с потолком цен на российскую нефть, который начал действовать 5 декабря. Собеседники издания заявили, что они в основном коснутся физлиц из России, в том числе чиновников и медиаменеджеров. Экономист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский подтвердил их предположение. По его мнению, в девятый пакет санкций войдут персональные ограничения, так как страны Европы загнали себя в угол и любое решение против России навредит им самим.

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