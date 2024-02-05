Мир 05 февраля 2024, 06:20 Новый пакет антироссийских санкций примут спешно и без новых ограничений на импорт — СМИ Reuters: в 13-й пакет санкций против России не включат запреты на импорт piqsels

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Еврокомиссия выпустит 13-й пакет санкций с сотнями имен физических и юридических лиц, но без запрета на импорт товаров из России. Дипломаты сообщили об этом агентству Reuters.

Очередной пакет санкций планировали выпустить к годовщине конфликта на Украине. Комиссия и государства-члены Евросоюза, по словам источников, намерены согласовать его быстро и единогласно. Для этого в комплекс мер не включат запреты на импорт российских товаров, например, алюминия, ведь они вызовут громкие дебаты и затянут процесс.

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«Будут сотни списков… юридических и физических лиц. Никаких громких имен и компаний», — сказал собеседник агентства.

Один из дипломатов добавил, что Евросоюз расширит список российских компаний, которым запретят продавать товары двойного назначения. Проект документа внесут на рассмотрение в первой половине февраля. По словам источников, сразу после 13-го пакета санкций Еврокомиссия предложит 14-й, который включит некоторые новые запреты на импорт.

Предыдущий пакет санкций приняли в декабре. В него внесли запрет на экспорт и реэкспорт алмазов. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал снять ограничения.