Новый пакет антироссийских санкций отдали на утверждение в Совет ЕС

Европа подготовила шестой пакет антироссийских санкций. Документ передали на согласование в Совет ЕС, сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Его заявление процитировало РИА «Новости».

«То, что сегодня представила (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — прим. ред.), — это предложение по пакету санкций, которое было направлено Совету [ЕС]», — сказал Мамер.

О сроках вступления в силу новых антироссийских санкций пока не сообщается. Но содержание шестого пакета уже известно.

Согласно документу, жителей европейских стран лишат доступа к российскому телевидению. Запрет на вещание получат те ТВ-каналы, которые «целенаправленно распространяют дезинформацию», то есть озвучивают позицию властей РФ относительно ситуации на Украине.

Также Евросоюз намерен ввести санкции против отдельных российских граждан. Ограничения хотят ввести против представителей ВС РФ, которые участвовали в спецоперации в Донбассе, в частности в Мариуполе.

Шестой пакет санкций усложнит ситуацию с энергоносителями. Евросоюз всерьез рассматривает полный запрет на ввоз топлива из РФ. Импортные ограничения могут затронуть нефть и газ.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что запрет ввоза топлива из РФ положит конец энергозависимости ЕС от России. Его слова процитировал RT. Также Мишель заявил, что после отказа топлива из России произойдет «новый рассвет энергетической независимости Европы».