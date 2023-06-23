Мир 23 июня 2023, 11:03 Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу — МИД Эстонии МИД Эстонии сообщил, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу РИА «Новости»

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Принятый Евросоюзом 11-й пакет санкций против России вступил в силу 23 июня. Об этом объявил на своем сайте МИД Эстонии.

Очередные ограничения согласовали 21 июня. Новыми мерами Евросоюз попытался усилить уже действующие ограничения и устранить возможности уклониться от них, в частности запретил поставки автомобилей, пневматического, газового оружия и другого подобного оружия, полупроводников, электроники, камер в Россию.

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Суда, проигнорировавшие установленный ЕС потолок цен на нефть и отключившие систему автоматической идентификации местоположения, не смогут заходить в эстонские порты и делать якорные стоянки в Финском заливе за пределами их юрисдикции. Расширили список товаров, запрещенных к транзиту через Россию в третьи страны. Рестрикции затронут интересы 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Пакет санкций вступил в силу сегодня», — объявили в министерстве.

Эстония устроила России «визовую войну», когда в 2022 году решила запретить въезд россиянам с шенгенскими визами, заявил «Царьград». Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров назвал это признаком того, что санкционная политика себя исчерпала, ведь эта мера ничего не даст — поток туристов их России в Эстонию небольшой.