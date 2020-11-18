Новый опасный для человека вирус нашли в Боливии
Болезнь обнаружили около реки Чапаре. Его передают грызуны. Лихорадку отнесли к семейству аренавирусов, вызывающих тропические заболевания, сообщается в материалах Американского общества тропической медицины и гигиены.
Впервые зараженных вирусом людей обнаружили в 2003–2004 годах. Тогда ученые предположили, что он не передается от человека к человеку. Однако в 2019 году вспышка болезни случилась вновь. От зараженного фермера вирус передался и ухаживающим за ним медсестрам. Оказалось, что лихорадка передается лишь через жидкости. Поэтому обычно такие болезни не распространяются дальше одного региона.
При заражении у человека начинается жар, внутреннее кровотечения, рвота, ломота в суставах, головная боль.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус мутировал в Сибири. При этом симптомы у зараженных остались прежние. Болезнь не стала опаснее, просто поменялся сам вирус.