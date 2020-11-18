Новый опасный для человека вирус нашли в Боливии

Геморрагическая лихорадка Чапаре может передаваться человеку. Вирус обнаружили еще в 2004 году, но ранее считалось, что он опасен лишь для животных.

Болезнь обнаружили около реки Чапаре. Его передают грызуны. Лихорадку отнесли к семейству аренавирусов, вызывающих тропические заболевания, сообщается в материалах Американского общества тропической медицины и гигиены.

Впервые зараженных вирусом людей обнаружили в 2003–2004 годах. Тогда ученые предположили, что он не передается от человека к человеку. Однако в 2019 году вспышка болезни случилась вновь. От зараженного фермера вирус передался и ухаживающим за ним медсестрам. Оказалось, что лихорадка передается лишь через жидкости. Поэтому обычно такие болезни не распространяются дальше одного региона.

При заражении у человека начинается жар, внутреннее кровотечения, рвота, ломота в суставах, головная боль.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус мутировал в Сибири. При этом симптомы у зараженных остались прежние. Болезнь не стала опаснее, просто поменялся сам вирус.