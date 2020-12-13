Новый очаг птичьего гриппа нашли в Японии

Согласно информации агентства, на одной из местных ферм погибли сразу 50 кур. Взятые анализы на птичий грипп оказались положительными. Теперь у специалистов возникли подозрения в высокой патогенности этой болезни. На ферме решили вырезать более 11 тысяч домашних птиц. Кроме того, в хозяйстве ввели карантин. Кур и яйца нельзя вывозить дальше трех километров от фермы.

Всего в префектуре Сига находится еще шесть птицеферм, которые располагаются в радиусе 10 километров от той, где нашли птичий грипп. Эти хозяйства выращивают порядка 58 тысяч кур. Пока данных о заболеваниях на этих фермах не было.

При этом Сига стала уже десятой префектурой в стране, где выявили птичий грипп. Первый случай был зафиксирован в ноябре. С того времени в Японии уничтожили два миллиона кур. Очаги заболевания нашли в префектурах Окаяма, Вакаяма, Оита, Нара, Кагава, Фукуока, Хего, Миядзаки и Хиросима.

В начале декабря вспышка птичьего гриппа произошла во Франции. Сразу заболели шесть тысяч уток, которых распорядились уничтожить.