По данным «Царьграда» Украина выразила поддержку США и предложила им внушительное подкрепление: 20 военных.

С момента убийства иранского Касима Сулеймани, это уже третья атака на военные базы США. После первого обстрела власти Ирана открыто признали свою причастность к произошедшему. Кто имеет отношение к двум остальным ударам, пока остается неизвестным.