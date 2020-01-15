Новый обстрел военной базы США в Ираке — Украина предложила помощь
На Ближнем Востоке случился ракетный обстрел полигона Эт-Тажи неподалеку от Багдада. По предварительным данным, пострадавших нет. О происшествии сообщил телеканал Рен ТВ.
По данным «Царьграда» Украина выразила поддержку США и предложила им внушительное подкрепление: 20 военных.
С момента убийства иранского Касима Сулеймани, это уже третья атака на военные базы США. После первого обстрела власти Ирана открыто признали свою причастность к произошедшему. Кто имеет отношение к двум остальным ударам, пока остается неизвестным.