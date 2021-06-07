Новый мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами в Сербии

Новый мощный взрыв прогремел в ночь на 7 июня на складе с боеприпасами в сербском городе Чачак. Помещение, где произошло ЧП, принадлежит оборонному предприятию «Слобода».

На месте происшествия работает полиция. Территория оцеплена, сообщил местный телеканал Рrva. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время в здании оборонного предприятия наблюдается задымление.

Серия взрывов произошла на складах с боеприпасами в Чачаке 4 июня. Всех сотрудников успели эвакуировать. После взрывов начался сильный пожар. К его тушению привлекли военные вертолеты. В компании «Слобода» позже заявили, что возгорание произошло в отдельной части фабрики, где хранятся элементы и готовая продукция боеприпасов малых калибров.

Из-за ЧП были также эвакуированы жители расположенных рядом домов. Местные власти заверили, что никакой опасности для людей. По словам мэра Чачака Милуна Тодоровича, повода для беспокойства нет. В районе складов должны были взять пробы воздуха.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ущерб от взрывов и пожара 4 июня на складе «Слободы» составил 1,5-2 миллиона евро.