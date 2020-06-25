Новый мировой максимум. Число зараженных коронавирусом превысило 9,5 млн

Жертвами начавшейся пандемии стали 484 406 пациентов. Выздоровели за все время 4 786 039 человек.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гребейсусс заявил, что на следующей неделе количество зараженных по всему миру превысит 10 миллионов человек.

Он напомнил, что когда человечество только узнало о появлении нового возбудителя, речь шла только о 10 тысячах случаев заражения. При этом только за последний месяц число инфицированных выросло на четыре миллиона сразу.

«Это четкое напоминание нам о том, что, несмотря на продолжающиеся разработки вакцин и методов лечения, мы обязаны в оперативном порядке делать все возможное, чтобы пресечь распространение инфекции и спасти тех, кто уже заболел», — заявил он.

Между тем, Европе предрекли вторую волну заражения после снятия ограничительных мер. Как отметил представитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сразу 30 государств Европы сообщили об увеличении числа зараженных за последние две недели. При этом ЕС продолжает отменять введенные ограничения, призванные помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Власти призывают соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. Однако снятие всех запретов сведут на нет результаты введенных ограничений. Новая волна распространения коронавируса приведет к кризису медицинской системы Европы.