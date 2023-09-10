10 сентября 2023, 00:14
Новый министр обороны Украины пожаловался на нехватку оружия
Новый министр обороны Украины Умеров: Киеву сейчас нужно как можно больше оружия
Новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров на фоне провального контрнаступления ВСУ заявил, что войскам киевского режима необходимо «как можно больше» оружия. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.
«Приоритет — вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, как можно больше», — заявил он.
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По словам Умерова, руководство киевского режима должно «ввести новую философию отношения» к украинским бойцам. Военным следует давать достаточно техники, снаряжения, обмундирования, питания, средств индивидуальной защиты и медикаментов.
Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад осознал неизбежность победы России в украинском конфликте. Офицер отметил, что из-за этого западным лидерам приходится разрабатывать план по смягчению последствий поражения ВСУ. Если кризис на Украине не урегулировать прямо сейчас, то все закончится худшим вариантом.
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Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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