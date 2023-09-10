Мир 10 сентября 2023, 00:14 Новый министр обороны Украины пожаловался на нехватку оружия Новый министр обороны Украины Умеров: Киеву сейчас нужно как можно больше оружия Freepik

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Новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров на фоне провального контрнаступления ВСУ заявил, что войскам киевского режима необходимо «как можно больше» оружия. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

«Приоритет — вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, как можно больше», — заявил он.

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По словам Умерова, руководство киевского режима должно «ввести новую философию отношения» к украинским бойцам. Военным следует давать достаточно техники, снаряжения, обмундирования, питания, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад осознал неизбежность победы России в украинском конфликте. Офицер отметил, что из-за этого западным лидерам приходится разрабатывать план по смягчению последствий поражения ВСУ. Если кризис на Украине не урегулировать прямо сейчас, то все закончится худшим вариантом.