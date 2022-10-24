Новый министр культуры Италии назвал Крым исторической частью России | 360°

24 октября 2022, 09:08
Новый министр культуры Италии назвал Крым исторической частью России
Новый министр культуры Италии Санджулиано заявил, что Крым всегда был российским
Крым исторически был частью России, однако при Советском Союзе его ошибочно передали Украине. Об этом еще в 2018 году заявил в интервью «Россия 1» журналист, писатель, ныне новый министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.
«Исторически Крым всегда был русским. С точки зрения культуры, религии, этнического состава, экономики», — сказал он.
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Дженнаро Санджулиано объяснил, что в 1954 году в связи с внутренними процессами в Коммунистической партии в условиях тоталитарного режима и для того, чтобы сохранить политический баланс, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев забрал полуостров у России. Он и «отписал» его Украине, добавил Санджулиано.
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Фрагмент интервью показали в связи со вступлением в должности новых членов кабмина Италии. Его впервые возглавила женщина — Джорджа Мелони. Всего назначили 24 новых министра, многие посты заняли представители правых сил.
Новый министр культуры Италии работал директором новостей на государственном телеканале Rai 2, выпускал книги о Владимире Ленине и Владимире Путине. Дженнаро Санджулиано на родине считают экспертом по России.
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