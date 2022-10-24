Новый министр культуры Италии назвал Крым исторической частью России | 360°

Мир 24 октября 2022, 09:08 Новый министр культуры Италии назвал Крым исторической частью России Новый министр культуры Италии Санджулиано заявил, что Крым всегда был российским РИА "Новости"

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Крым исторически был частью России, однако при Советском Союзе его ошибочно передали Украине. Об этом еще в 2018 году заявил в интервью «Россия 1» журналист, писатель, ныне новый министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

«Исторически Крым всегда был русским. С точки зрения культуры, религии, этнического состава, экономики», — сказал он.

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Дженнаро Санджулиано объяснил, что в 1954 году в связи с внутренними процессами в Коммунистической партии в условиях тоталитарного режима и для того, чтобы сохранить политический баланс, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев забрал полуостров у России. Он и «отписал» его Украине, добавил Санджулиано.

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Фрагмент интервью показали в связи со вступлением в должности новых членов кабмина Италии. Его впервые возглавила женщина — Джорджа Мелони. Всего назначили 24 новых министра, многие посты заняли представители правых сил.

Новый министр культуры Италии работал директором новостей на государственном телеканале Rai 2, выпускал книги о Владимире Ленине и Владимире Путине. Дженнаро Санджулиано на родине считают экспертом по России.