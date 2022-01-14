Новый министр информации Казахстана не ответил на вопрос о запрете въезда в РФ

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров не ответил журналисту «Sputnik Казахстан» на вопрос о том, можно ли ему посещать Россию. Вопросы были заданы письменно, и от ответов на некоторые из них, включая этот, чиновник воздержался, написало РИА «Новости».

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что организация не будет контактировать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым из-за его взглядов. Аргументировал Примаков свое решение несколькими цитатами Умарова, в которых он нелестно высказывался о русских.

После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что новому министру не будут рады на космодроме Байконур, который в том числе используется на территории Казахстана.

Представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга сказала, что назначение нового министра — это дело Казахстана, но националистические высказывания Умарова неприемлемы. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил СМИ, что Россия готова работать с новым правительством Казахстана и всеми его представителями и будет судить об Умарове по его словам в новой должности.