Новый министр экономики Украины попытался сесть в кресло Зеленского
Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко попал в забавную ситуацию во время внеочередного заседания Рады. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Когда его кандидатуру выбрали на эту должность, он был приглашен выйти, чтобы принять присягу. После этого Петрашко по ошибке попытался сесть в кресло президента Украины Владимира Зеленского.
Присутствующие в зале посмеялись над произошедшим, а новый министр немного смутился, но все же занял свое место и прочитал клятву.