Новый министр экономики Украины попытался сесть в кресло Зеленского

Когда его кандидатуру выбрали на эту должность, он был приглашен выйти, чтобы принять присягу. После этого Петрашко по ошибке попытался сесть в кресло президента Украины Владимира Зеленского.

Присутствующие в зале посмеялись над произошедшим, а новый министр немного смутился, но все же занял свое место и прочитал клятву.