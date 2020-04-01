Новый метод лечения коронавируса придумали в Китае
Исследователи из китайского Гонконга выяснили, что кровь переболевших коронавирусной инфекцией помогает лечить заразившихся. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на South China Morning Post.
Специалисты проверили свою теорию на сирийских золотистых хомяках. Этих грызунов выбрали из-за схожего с человеческим белка в организме.
Во время эксперимента хомякам внедрили SARS-COV-2, а после их выздоровления создали из крови сыворотку. По словам ученых, вирусная доза у испытуемых, которым внедрили полученную сыворотку, уменьшилась примерно в десять раз.
«Если мы сделаем то же самое с людьми, введя плазму крови выздоровевших пациентов через вены, это может действительно помочь им восстановиться, снизив вирусную нагрузку внутри их тел», — пояснил микробиолог.