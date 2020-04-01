Новый метод лечения коронавируса придумали в Китае

Специалисты проверили свою теорию на сирийских золотистых хомяках. Этих грызунов выбрали из-за схожего с человеческим белка в организме.

Во время эксперимента хомякам внедрили SARS-COV-2, а после их выздоровления создали из крови сыворотку. По словам ученых, вирусная доза у испытуемых, которым внедрили полученную сыворотку, уменьшилась примерно в десять раз.

«Если мы сделаем то же самое с людьми, введя плазму крови выздоровевших пациентов через вены, это может действительно помочь им восстановиться, снизив вирусную нагрузку внутри их тел», — пояснил микробиолог.