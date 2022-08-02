Новый легкий боевой самолет появился в Чехии

В Чехии сертифицировали новый легкий боевой самолет. Процесс занял пять лет. Страна планирует открыть его продажу в другие государства, сообщило сетевое издание IDNES.

Пресс-секретарь завода-производителя машины Aerо Vodochody Лукаш Гору выразил надежду, что модель L-39NG (Next Generation) окажется более успешной предыдущих.

«Процесс сертификации самолета занял пять лет. <…> Это позитивная новость не только для нашего предприятия, но и для всей чешской авиационной промышленности», — заметил он.

Чешский авиапром, добавил Гору, принял активное участие в разработке самолета и его производстве. Полученный сертификат «реактивного учебно-тренировочного самолета» в Aerо Vodochody назвали свидетельством соответствия воздушного судна всем современным требованиям, авиационным правилам и стандартам.

L-39NG сочли безопасным для выполнения полетов. Документы на него выдал департамент надзора за военной авиацией минобороны Чехии. Сертификат останется действительным на весь период производства данного типа машин.

Первые 12 L-39NG планируют поставить Венгрии. Завод уже заключил контракты на производство и поставку порядка 30 новых самолетов. В Aerо Vodochody заявили о загрузке на полную производственную мощность до 2025 года и о переговорах с клиентами в странах Европы, Африки и Азии.