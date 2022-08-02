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    02 августа 2022, 02:24

    Новый легкий боевой самолет появился в Чехии

    IDNES: завод Aerо Vodochody сертифицировал самолет L-39NG

    Александра Ломейко

    В Чехии сертифицировали новый легкий боевой самолет. Процесс занял пять лет. Страна планирует открыть его продажу в другие государства, сообщило сетевое издание IDNES.

    Пресс-секретарь завода-производителя машины Aerо Vodochody Лукаш Гору выразил надежду, что модель L-39NG (Next Generation) окажется более успешной предыдущих.

    «Процесс сертификации самолета занял пять лет. <…> Это позитивная новость не только для нашего предприятия, но и для всей чешской авиационной промышленности», — заметил он.

    Чешский авиапром, добавил Гору, принял активное участие в разработке самолета и его производстве. Полученный сертификат «реактивного учебно-тренировочного самолета» в Aerо Vodochody назвали свидетельством соответствия воздушного судна всем современным требованиям, авиационным правилам и стандартам.

    L-39NG сочли безопасным для выполнения полетов. Документы на него выдал департамент надзора за военной авиацией минобороны Чехии. Сертификат останется действительным на весь период производства данного типа машин.

    Первые 12 L-39NG планируют поставить Венгрии. Завод уже заключил контракты на производство и поставку порядка 30 новых самолетов. В Aerо Vodochody заявили о загрузке на полную производственную мощность до 2025 года и о переговорах с клиентами в странах Европы, Африки и Азии.