Новый крупнейший в мире грузовой самолет «Мрия» начали строить на Украине из деталей разрушенного | 360°

Мир 07 ноября 2022, 22:38 Новый крупнейший в мире грузовой самолет «Мрия» начали строить на Украине из деталей разрушенного Гендиректор «Антонов» Гаврилов: новый самолет «Мрия» начали строить на Украине Википедия

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Новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия» построят на Украине. Воздушное судно собирают как из новых деталей, так и из тех, что остались от разрушенного лайнера. Об этом сообщил гендиректор украинского авиастроительного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов. Его процитировало местное издание Страна.ua.

«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», — заявил Гаврилов.

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Он добавил, что специалисты выполнили уже 30% от намеченного объема работ.

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В конце мая украинские журналисты стали писать, что разрушенный Ан-225 вывозят по частям из аэропорта в Гостомеле для утилизации. На предприятии «Антонов» сразу же опровергли эту информацию, назвав ее ложной.

В феврале в концерне «Укроборонпром» сообщили об уничтожении самолета на аэродроме под Киевом. Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах построить новую «Мрию». Для этих целей стране необходимо 800 миллионов долларов.

Ан-225 «Мрия» является самым крупным по габаритам и самым тяжелым грузоподъемным самолетом в мире. В воздух он впервые поднялся в декабре 1988 года.