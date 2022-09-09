Новый король Великобритании Карл III возьмет новое имя | 360°

Все новости

Власть

09 сентября 2022, 19:25

Суд не изменил решение о многомиллиардном штрафе для Google

Общество

09 сентября 2022, 19:25

Жителя Казани осудили за поджог брата своей возлюбленной

Реклама

Происшествия

09 сентября 2022, 19:20

Смертельное ДТП случилось под Орском

Подмосковье

09 сентября 2022, 19:19

Подмосковные энергетики выйдут на круглосуточное дежурство в дни выборов

Мир

09 сентября 2022, 19:17

Саакашвили похудел в тюрьме на 30 килограммов — депутат парламента Грузии

Мир

09 сентября 2022, 19:12

МИД Венгрии огласил решение ЕС по потолку цен на российский газ

Происшествия

09 сентября 2022, 19:03

Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

Подмосковье

09 сентября 2022, 18:56

Более 5 тысяч дорожных ям залатали в Химках с начала года

Подмосковье

09 сентября 2022, 18:56

Экотехнопарк появится в Егорьевске в 2024 году

Мир

09 сентября 2022, 16:54

Новый король Великобритании Карл III возьмет новое имя

Читать 360tv в

Принц Чарльз, который занял должность короля после смерти Елизаветы II, изначально планировал взять титульное имя Георг. Такой информацией поделилась доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и историк королевской семьи Галина Остапенко. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Эксперт пояснила, что данная новость стала неожиданностью для Чарльза. По этой причине все решения он принимал в ускоренном режиме. Теперь же у него есть время поменять свое имя.

Реклама

«Чарльз не хотел быть последователем Карла II, которого казнили. Но, возможно, будет и коронован под другим именем. Коронация произойдет еще через шесть месяцев», — отметила эксперт.

Реклама

Умерла Елизавета II

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама