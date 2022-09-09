Новый король Великобритании Карл III возьмет новое имя | 360°

Мир 09 сентября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

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Viber Новый король Великобритании Карл III возьмет новое имя

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Принц Чарльз, который занял должность короля после смерти Елизаветы II, изначально планировал взять титульное имя Георг. Такой информацией поделилась доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и историк королевской семьи Галина Остапенко. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Эксперт пояснила, что данная новость стала неожиданностью для Чарльза. По этой причине все решения он принимал в ускоренном режиме. Теперь же у него есть время поменять свое имя.

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«Чарльз не хотел быть последователем Карла II, которого казнили. Но, возможно, будет и коронован под другим именем. Коронация произойдет еще через шесть месяцев», — отметила эксперт.

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