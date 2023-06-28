Мир 28 июня 2023, 05:41 Новый коктейль «Белый украинец» появился в Дании Коктейль «Белый русский» переименовали в «Белый украинец» на датском фестивале в Роскилле Википедия

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Знаменитый алкогольный коктейль «Белый русский» переименовали в «Белого украинца» на крупнейшем датском музыкальном фестивале в Роскилле. Об этом сообщил Telegram-канал SOTA.

В публикации прикрепили снимок со списком разных напитков. Среди них появился новый — «Белый украинец». В отличие от остальных, рядом с коктейлем два украинских флага: один изображен на стакане, а другой — воткнут в содержимое.

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При этом сам коктейль никак не относится к стране. Свое название он получил из-за особенного состава, куда входят водка, сливки и кофейный ликер. Смесь этих ингредиентов окрашивается в характерный белый цвет. Напиток стал популярным после выхода фильма «Большой Лебовски», в котором главный герой очень любил такой коктейль.

Ранее стало известно, какое прозвище американцы придумали для русских граждан — это russkies или russky («расскиз» и «расски»). Подобное наименование впервые появилось еще во времена Первой мировой войны.