Новый источник вирусов нашли в Китае

В Китае выявили новые возможные источники заражения вирусами — это пушные фермы, где животных содержат в ужасных условиях, и многие из них болеют. Об этом сообщило издание The Mirror.

Как узнала газета, на этих фермах разводят лис и енотовидных собак.

«В последние месяцы общественность столкнулась с тем фактом, что зверофермы — это не только те места, где мучаются животные, но и своего рода вирусные фабрики», — рассказала исполнительный директор Humane Society International Клэр Басс.

По словам собеседницы The Mirror, условия жизни диких животных на пушных фермах ужасны: их битком набивают в тесные клетки, что вызывает у них сильный стресс и нарушение в работе иммунной системы. Лисы и енотовидные собаки, подчеркнула Басс, могут заразиться коронавирусом, а вспышки 2019-nCoV на фермах в Европе и Северной Америке доказали, что вирусы передаются от одного животного к другому и мутируют в опасные для человека формы.

Осенью прошлого года вспышка коронавируса среди норок произошла в Норвегии. Власти решили уничтожить всех животных, которые могут быть потенциальными носителями заразы.