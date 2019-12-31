Новый год начали отмечать в мире

До наступления Нового года в столице России еще несколько часов, однако во многих странах его уже начали встречать. Первыми в 2020 год вступили жители Республики Кирибати.

Это небольшое тихоокеанское государство, которое находится в Микронезии и Полинезии. Именно его жители ежедневно опережают весь остальной мир — календарный день там наступает раньше, чем в других странах.

Вслед за Кирибати Новый год отметят в Новой Зеландии и на станциях Южного полюса в Антарктиде. Они встретят его на час позже.

Раньше других россиян 2020 год начнется для жителей Анадыря и Камчатки на Дальнем Востоке. Они отметят праздник спустя через час после полярников. В одно время с ними Новый год наступит и для некоторых тихоокеанских островов — Науру, Фиджи и других.

Еще через час праздник придет в Восточную Австралию — к жителям Сиднея, Мельбурна и Канберры. Южная часть страны начнет отмечать на полчаса позже.