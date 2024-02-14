Мир 14 февраля 2024, 08:47 Новый главком ВСУ доложил НАТО о военных планах на год Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах на 2024 год РИА «Новости»

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Новый главнокомандующий ВСУ Рустем Умеров провел переговоры с руководителем сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и рассказал ему о военных планах страны на 2024 год. Об этом он сообщил на странице в Facebook*.

«Мы обсудили военные планы Украины в 2024 году, главком НАТО озвучил приоритеты. Среди них обеспечение потребностей ВСУ в технике и оружии, создание новых и доукомплектование существующих бригад, улучшение подготовки наших военных и оптимизация структуры ВСУ», — написал Умеров.

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Также стороны обменялись мнениями о вероятности увеличения возможностей ВСУ в радиоэлектронной борьбе.

Председатель партии «Слуга народа в Раде Давид Арахамия отмечал, что в случае прекращения западной поддержки оружия ВСУ хватит лишь на два месяца. По его словам, Украине придется найти внутренние ресурсы в рамках новой волны всеобщей мобилизации.

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