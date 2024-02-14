14 февраля 2024, 08:47
Новый главком ВСУ доложил НАТО о военных планах на год
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах на 2024 год
Новый главнокомандующий ВСУ Рустем Умеров провел переговоры с руководителем сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и рассказал ему о военных планах страны на 2024 год. Об этом он сообщил на странице в Facebook*.
«Мы обсудили военные планы Украины в 2024 году, главком НАТО озвучил приоритеты. Среди них обеспечение потребностей ВСУ в технике и оружии, создание новых и доукомплектование существующих бригад, улучшение подготовки наших военных и оптимизация структуры ВСУ», — написал Умеров.
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Также стороны обменялись мнениями о вероятности увеличения возможностей ВСУ в радиоэлектронной борьбе.
Председатель партии «Слуга народа в Раде Давид Арахамия отмечал, что в случае прекращения западной поддержки оружия ВСУ хватит лишь на два месяца. По его словам, Украине придется найти внутренние ресурсы в рамках новой волны всеобщей мобилизации.
*Facebook — социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.
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Украина
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