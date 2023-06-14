Мир 14 июня 2023, 13:38 Новый глава ЦБ Турции оказался «теневым дипломатом» США Aydınlık: новая глава ЦБ Турции Эркан вошла в Совет по международным отношениям США скриншот с видео / YouTube

Читать 360tv в

Возглавившая турецкий Центробанк Хафизе Гайе Эркан оказалась членом Совета по международным отношениям США (CFR), который называют американской «теневой дипломатией». Об этом написала газета Aydınlık.

«Среди других членов CFR, который называют „теневым внешнеполитическим ведомством“ США, такие известные представители „глубинного государства“, как Рокфеллер, Киссинджер и Олбрайт», — сообщило издание.

Реклама

Новая глава ЦБ Турции работала в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. На этом месте Эркан консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших банков США и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. На пост главы Центробанка ее назначил переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Совет по международным отношениям США, в который входит Эркан, насчитывает 5143 участника. Кроме того, руководитель ЦБ Турции состоит в консультативном совете факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. По данным Aydınlık, в США Эркан известна как «великая турчанка».

Ранее Эрдоган сформировал новое турецкое правительство, сменив всех основных министров. На своих местах остались только главы Минздрава и Минкультуры страны.