Новый глава правящей партии Японии высказал свою позицию по вопросу Курил

Председатель Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга и, по всей видимости, будущий преемник уходящего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ, отметил важность вопроса принадлежности четырех островов Южных Курил. Он намерен продолжить диалог по этой теме с Россией.

«Что касается вопроса Северных территорий, намерен продолжать диалог [с Россией], чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов», — заявил Суга. Его процитировал телеканал NHK.

По его словам, Синдзо Абэ удалось добиться доверительных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношение России к этому вопросу можно найти в обновленной версии Конституции РФ. Скорее всего, Песков имел в виду положение, которое запрещает отчуждение федеральных территорий. Об этом этом написало РИА «Новости».

Япония хочет получить в свое распоряжение Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь при этом на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия не раз заявляла, что Южные Курилы стали принадлежать Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. При этом российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

После встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в 2018 году стороны решили ускорить переговорный процесс по мирному договору.

Ранее Суга стал главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. Предполагается, что на пост премьер-министра страны его утвердят 16 сентября, во время заседания обеих палат парламента.