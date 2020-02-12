Новый глава офиса президента Украины рассказал о планах на Донбасс

Андрей Ермак, назначенный накануне главой офиса президента Украины Владимира Зеленского, назвал приоритеты в своей работе. Один из них — прекращение конфликта в Донбассе.

«Безусловно, сегодня для президента Украины, для офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным», — заявил Ермак. Трансляцию его брифинга вели основные украинские телеканалы.

В Кремле на это отметили, что перемены после смены главы офиса президента Украины можно будет оценить только по конкретным делам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Кремля также заметил, что и у Москвы есть собственный представитель по украинскому вопросу. Таким с полным основанием можно назвать заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.

«Я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — сказал Песков. Пресс-секретарь главы государства добавил, что речь об интеграции России и Украины в этом случае не идет.

Риторика Киева в отношении России и республик Донбасса тем временем остается неизменной. В Киеве по-прежнему заявляют, что Донбасс должен вернуться на Украину. Здесь даже создадут отдельное министерство для возврата ДНР и ЛНР, а также собираются организовать телевизионное вещание на Донбасс.