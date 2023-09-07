07 сентября 2023, 02:24
Новый глава Минобороны Украины анонсировал проведение аудита
Глава Минобороны Украины Умеров: первым делом сделаем аудит всех направлений
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что первым делом проведет аудит всех направлений в ведомстве и разработает новую концепцию «трансформации» Минобороны. Об этом сообщило украинское издание «Лига.net».
«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны», — заявил министр.
Реклама
Также Умеров отметил, что команда планирует разработать концепцию трансформации оборонной системы страны. Новую стратегию будут создавать в соответствии с нормами НАТО. В приоритете нового министра — обеспечение контрактами украинских производителей и борьба с коррупцией.
Вокруг нового министра обороны на Украине развернулся скандал. Его обвиняют в превышении должностных полномочий во время работы на посту главы Фонда госимущества страны. Суд обязал НАБУ возбудить против Умерова уголовное дело еще 25 августа.
Украина
Реклама
Реклама