Мир 07 сентября 2023, 02:24 Новый глава Минобороны Украины анонсировал проведение аудита Глава Минобороны Украины Умеров: первым делом сделаем аудит всех направлений YouTube

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Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что первым делом проведет аудит всех направлений в ведомстве и разработает новую концепцию «трансформации» Минобороны. Об этом сообщило украинское издание «Лига.net».

«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны», — заявил министр.

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Также Умеров отметил, что команда планирует разработать концепцию трансформации оборонной системы страны. Новую стратегию будут создавать в соответствии с нормами НАТО. В приоритете нового министра — обеспечение контрактами украинских производителей и борьба с коррупцией.

Вокруг нового министра обороны на Украине развернулся скандал. Его обвиняют в превышении должностных полномочий во время работы на посту главы Фонда госимущества страны. Суд обязал НАБУ возбудить против Умерова уголовное дело еще 25 августа.