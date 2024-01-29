29 января 2024, 19:24
Новый глава МИД Молдавии рассказал о стратегии во внешней политике
Глава МИД Молдавии Попшой пообещал усилить диалог с Украиной и США
Молдавия продолжит выстраивать партнерство с Румынией и развивать стратегический диалог с Соединенными Штатами и Украиной. Об этом новый глава МИД страны Михай Попшой заявил после присяги. Его процитировал портал Noi.md.
«Продолжим развивать отношения стратегического партнерства с Румынией. Усилим стратегический диалог с США, с Украиной», — отметил Попшой.
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По словам министра, в отношениях с российской стороной Молдавия сделает акцент прежде всего на своих интересах. Речь идет о вопросах суверенитета и территориальной целостности Молдавии, которые станут базисом для будущих молдавско-российских связей. Попшой заверил, что страна стремится к развитию многосторонней дипломатии.
В среду, 24 января, Нику Попеску оставил посты главы внешнеполитического ведомства и вице-премьера. Его место занял вице-спикер парламента Михай Попшой. Также он является вице-председателем правящей партии «Действие и солидарность».
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