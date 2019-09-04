Новый глава МИД Италии озвучил приоритетные задачи

Конте сформировал новый Кабмин Италии Подробнее

«Моя задача в МИД будет заключаться в том, чтобы стремиться к интернационализации нашей экономической системы, нашей промышленности и научных исследований, расширению каналов сотрудничества в многосторонней сфере», — завил Ди Майо.

Он подчеркнул, что современные глобальные вызовы требуют новых методов ведения внешней политики.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте вернулся на свой пост и сформировал новое правительство.В него вошли представители Демократической партии и «Движения Пять звезд». Между тем лидеры «Движения пять звезд» неоднократно заявляли, что не намерены сотрудничать с Демократической партией Италии.