Мир 13 января 2024, 13:54 Новый глава МИД Франции пообещал Украине долгосрочную поддержку Новый глава МИД Франции Сежурне: страна окажет Украине долгосрочную помощь Henri Szwarc/Keystone Press Agency/globallookpress

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Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне нанес визит на Украину, чтобы подтвердить перед ней обязательства своей страны. Он пообещал долгосрочную поддержку республики, сообщил телеканал BFMTV.

«Я прибыл сюда, чтобы заявить, что Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане», — заявил Сежурне.

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Он пообещал, что представители Франции совершат несколько визитов, чтобы понять, «в чем сегодня нуждаются украинцы».

Накануне, 12 января, новый глава французского МИД вылетел в Польшу, а оттуда отправился в Киев.

В пятницу на Украине побывал премьер Британии Риши Сунак. Он пообещал, что Соединенное Королевство нарастит объемы военной поддержки страны, анонсировал предоставление пакета помощи на 3,2 миллиарда долларов и подписал с украинским президентом Владимиром Зеленским договор о сотрудничестве в военной сфере. Британия обязалась поддерживать Украину на протяжении 10 лет.