Мир 17 ноября 2023, 08:28 Новый глава МИД Британии взял курс на деструктивную политику МИД: диалог России и Британии не улучшится после прихода Кэмерона No 10 Downing Street/XinHua

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Назначение Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии не повлияет на антироссийскую политику страны. Об этом РИА «Новости» заявили в МИД России.

Дипломаты отметили, что высказывания Кэмерона подтвердили его приверженность деструктивной линии. Его деятельность будет способствовать росту международной напряженности, добавили в МИД.

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«Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией», — указали в ведомстве.

По мнению политолога Натальи Ереминой, новый британский министр имеет плохую репутацию. Он отказался поддержать выход Британии из Европейского союза и получил известность в стране как человек, любящий поиграть с публикой.

Еремина назвала необдуманным решение премьер-министра Риши Сунака поставить Кэмерона на должность главы МИД. Она предположила, что назначение произошло «без опоры на мнение избирателей».