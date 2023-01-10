Мир 10 января 2023, 16:29 Новый генсек ОДКБ заявил, что альтернативы организации нет Новый генсек Тасмагамбетов заявил, что альтернативы ОДКБ не существует РИА «Новости»

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Организация Договора о коллективной безопасности должна решить серьезные задачи, исходя из текущих геополитических вызовов. Такое заявление сделал новый генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, сообщило РИА «Новости». Он подчеркнул, что альтернативы организации не существует.

По его словам, сейчас мир стал свидетелем больших геополитических вызовов. Политикам нужно будет решать сложные экономические, политические и другие проблемы. В частности, серьезные задачи стоят и перед ОДКБ.

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«Глубоко убежден, что для ОДКБ альтернативы нет, она способна решать те задачи, которые на нее возложены», — сказал он во время выступления перед секретариатом ОДКБ, а также членами постоянного совета организации.

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Власти Казахстана осенью 2022 года выдвинули кандидатуру Тасмагамбетова на пост генсека ОДКБ. Он будет исполнять свои обязанности до конца 2025 года.