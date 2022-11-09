Новый фрегат Amiral Ronarc’h спустили на воду во Франции | 360°

Мир 09 ноября 2022, 16:50 Новый фрегат Amiral Ronarc’h спустили на воду во Франции

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Во Франции состоялся торжественный спуск на воду нового фрегата Amiral Ronarc’h. Среди пяти фрегатов «обороны и наступления» он станет головным кораблем. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

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Торжественная церемония прошла накануне. На ней присутствовал глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Греции Николаос Панайотопулос. Корабль заложили в прошлом году. На испытания его отправят уже в 2023 году.