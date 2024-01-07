Мир 07 января 2024, 15:05 Новый доклад об НЛО представят в американском конгрессе Новый доклад об НЛО представят в конгрессе США в 2024 году Annabelle Gordon / Global Look Press

Читать 360tv в

В конце 2023 года американский конгресс одобрил законопроект, который позволит обнародовать сведения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации источника, документ еще должен подписать президент Джо Байден. Если это произойдет, то общественность получит доступ к государственным документам о технологиях неизвестного происхождения и неопознанных аномальных феноменах за последние 25 лет.

Реклама

При этом Байден может по личному решению оставить в тайне некоторую информацию ради государственной безопасности. Автором законопроекта стал лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер.

Ранее бывший глава управления аномальных явлений Пентагона Шон Киркпатрик заявил, что с точки зрения науки отсутствие внеземной жизни в масштабах необъятной Вселенной является неправдоподобным. При этом он отметил, что существование инопланетной жизни на Земле также сомнительно.

В сентябре 2023 года Пентагон опубликовал 143 видео с НЛО, которым специалисты не смогли найти логическое объяснение.