25 июля 2023, 16:27
Новый дизайн факела Олимпийских игр представили во Франции
МОК: во Франции представили дизайн факела Олимпийских игр — 2024
Оргкомитет Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, представил дизайн 70-сантиметрового факела, который используют для эстафеты олимпийского огня. Он также «олицетворяет все предыдущие Игры», сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Глава оргкомитета Тони Эстанге отметил, что каждый факел Игр уникален и каждый красивее прежних. Все страны пытаются продемонстрировать свои творческие способности. В этот раз факел будет сияющего цвета шампань. Дизайнер Матье Леаннер вдохновился тремя символами предстоящих соревнований: равенством (его символизирует симметрия), миролюбием (на него намекает мягкость изгибов) и водой (о ней напоминают рельеф и «вибрационные эффекты»).Планируется создать две тысячи экземпляров полуторакилограммового факела. По сравнению с предыдущими Играми экземпляров станет в пять раз меньше. Огонь Олимпийский игр торжественно зажгут в Париже в Древней Олимпии 16 апреля 2024 года. В мае огонь прибудет в Марсель. Эстафета пройдет более чем через 400 городов Франции.
Международный олимпийский комитет
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