Мир 25 июля 2023, 16:27 Новый дизайн факела Олимпийских игр представили во Франции МОК: во Франции представили дизайн факела Олимпийских игр — 2024 пресс-служба МОК

Читать 360tv в

Оргкомитет Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, представил дизайн 70-сантиметрового факела, который используют для эстафеты олимпийского огня. Он также «олицетворяет все предыдущие Игры», сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Глава оргкомитета Тони Эстанге отметил, что каждый факел Игр уникален и каждый красивее прежних. Все страны пытаются продемонстрировать свои творческие способности. В этот раз факел будет сияющего цвета шампань. Дизайнер Матье Леаннер вдохновился тремя символами предстоящих соревнований: равенством (его символизирует симметрия), миролюбием (на него намекает мягкость изгибов) и водой (о ней напоминают рельеф и «вибрационные эффекты»).