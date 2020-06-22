Новый быстрый тест на коронавирус разработали в Японии

Всего за 30 минут без помощи профессиональных врачей и сложного оборудования можно сделать тест на СОVID-19 и узнать результат. Его разработали специалисты трех японских университетов.

Это открытие сделали исследователи из Токийского медицинского университета, Университета Нихон и Университета Гумма. С ними заключит контракт одна из главных фармацевтических компаний Японии — Shionogi. Об этом сказано на сайте корпорации.

Сейчас в основном для определения коронавируса используют ПЦР-тесты. По новой же методике, коронавирусную инфекцию можно будет выявить с помощью анализа слюны человека.

В Shionogi считают, что облегченные тесты подойдут для проверки пассажиров, которые приезжают в Японию.

ВОЗ в новом отчете рассказала о рекорде по числу инфицированных. За сутки COVID-19 подтвердился у 183 020 человек в мире. Таким образом общее число заболевших составило 8,7 миллиона.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего на планете 8,9 миллиона заразившихся. Сложна ситуация сложилась в Северной и Южной Америке. В частности, в некоторых штатах США и в Бразилии.