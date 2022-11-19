Мир 19 ноября 2022, 20:44 Новый батальон спецназа создадут в Белоруссии — МВД Замглавы МВД Белоруссии анонсировал создание в республики нового батальона спецназа РИА «Новости»

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В Белоруссии в ближайшее время создадут новый батальон спецназа МВД, в нем будут служить контрактники и самые лучшие офицеры. Такое заявление белорусскому изданию «Спецназ» сделал замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

Формирование нового подразделения будут осуществлять с учетом январских мятежей в Казахстане и опыта боевых действий в районе СВО. Базироваться новый батальон будет в Минске, отметил замминистра.

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«Мы создаем батальон, который будет располагаться в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, если понадобится — для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки», — пояснил Карпенков.

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По словам командующего, новое подразделение существенно усилит боевой потенциал органов внутренних дел.

Минобороны России показало, как проходит боевая подготовка военнослужащих Западного военного округа на полигонах в Белоруссии. Военнослужащие тренируются в управлении боевыми машинами, прохождении психологической полосы препятствий и получают навыки тактической медицины.