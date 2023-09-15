Мир 15 сентября 2023, 03:58 Новый антирекорд по числу случаев стрельбы в школах установили в США Axios: число случаев стрельбы в школах США достигло рекордных показателей Pxhere

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В 2021-2022 учебном году в США число случаев стрельбы в школах достигло рекордного показателя. Об этом сообщил портал Axios. В своем материале журналисты сослались на данные Национального центра статистики образования.

В 2021-2022 учебном году в Штатах зафиксировали 188 случаев стрельбы в учебных учреждениях. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2020-2021 учебном году зарегистрировали 93 ситуации такого рода.

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В этом отчете понятие «стрельба» определяется как инцидент, при котором размахивают оружием и стреляют, а также если пуля по любой причине попадает на школьную территорию, независимо от количества жертв, времени суток или же дня недели.

В конце августа вооруженный мужчина напал на кампус университета в Чапел-Хилле (Северная Каролина, США). Правоохранители задержали стрелявшего. Жертвой нападения стал сотрудник учебного заведения. Сотрудники полиции не стали сразу раскрывать личности погибшего и преступника. Также правоохранители не говорили о мотивах задержанного. На фоне случившегося в университете отменили все занятия.