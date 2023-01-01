Мир 01 января 2023, 01:57 Новый 2023 в Белоруссии объявили Годом мира и созидания Президент Белоруссии объявил 2023 Годом мира и созидания РИА «Новости»

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В новогоднем обращении президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2023 год в стране Годом мира и созидания. Глава государства отметил, что это соответствует духу времени. Об этом написало агентство БелТА.

«Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец. Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Беларуси», — заявил президент.

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Прошедший год был непростым и напряженным, белорусы ощутили угрозу спокойной и безопасной жизни, острее осознали ценность мира на родной земле, отметил Лукашенко. По его словам, 2022 год стал годом политического выбора, и белорусы сделали свой выбор в пользу исторической памяти и традиций.

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Президент Белоруссии также добавил, что прошедший год был весьма плодотворным, в стране собрали рекордный урожай. Это помогло обеспечить продовольствием свою страну и накормить миллионы жителей планеты.

Лукашенко дал прогноз на 2023 год. Он заявил, что новый год будет самым счастливым и удачным.