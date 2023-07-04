Мир 04 июля 2023, 16:49 Новых послов назначили в Турции и Египте впервые за 10 лет

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипотношений между странами, назначив послов. Об этом написало ИА НСН.

Как говорится в заявлении министерств иностранных дел двух государств, Турция в качестве кандидата выдвинула Салиха Мутлу Шена, а Египет — Амра аль-Хамами.

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Послы от двух государств появятся в Каире и Анкаре впервые за последние 10 лет.