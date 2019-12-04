Новых пользователей Instagram обяжут указать возраст

«Принадлежащая Facebook Inc. Instagram со среды начнет требовать от всех новых пользователей указывать свою дату рождения, расширяя аудиторию для рекламы алкоголя и других продуктов, не предназначенных для детей, при этом усиливая защиту для детской аудитории», —сообщило Reuters со ссылкой на заявление директора социальных сети по продуктам Вишала Шаха.

Отмечается, что до сих пор регистрация в Instagram была доступна пользователям старше 13 лет.

Пресс-служба Instagram также указал, что другие пользователи не будут видеть дату рождения пользователя.

Также стало известно, что «в ближайшие недели Instagram представит пользователям возможность блокировать сообщения от людей, на которых они не подписаны, а компаниям и известным личностям — ограничивать просмотр своих сообщений несовершеннолетним».