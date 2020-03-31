«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за новых ограничений

Речь идет о 62 рейсах, как из-за рубежа, так и обратно. Они перечислены в списке.

«Аэрофлот» 31 марта выполнит рейсы Москва — Дели и Бангкок — Москва, «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») — Денпасар — Москва. На 1 апреля запланированы рейсы компании Дели — Москва и «России» Монастир — Москва. Рейсы Москва — Лондон и Лондон — Москва, «Россия» — Коломбо — Москва будут выполнены 2 апреля.

Накануне стало известно, что прилетать из-за рубежа в Москву россияне смогут только через столичный аэропорт «Шереметьево», не более 500 человек в сутки. В среднем в пассажирских самолетах может быть от сотни до 800 пассажиров. Значит, аэрогавань будет принимать всего несколько лайнеров в сутки. В аэропорты других регионов — не больше 200 человек в сутки.

В Росавиации пояснили, что это решение принято оперативным штабом российского правительства по предупреждению распространения коронавируса. Ограничения будут временные.