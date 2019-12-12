Новых ядовитых пауков обнаружили в Мексике

Стало известно, что пауки появляются в мебели, щелях стен или между предметами. Температура и влажность этих мест является для них комфортной средой обитания. По словам экспертов, яд таких членистоногих не опасен для жизни. Тем не менее, из-за одного укуса такого паука может возникнуть некроз тканей площадью до 40 сантиметров.

Специалисты отметили, что представители класса паукообразных обычно не атакуют людей. Однако при угрозе могут напасть. Loxosceles tenochtitlan питаются тараканами, мухами и мучнистыми червецами. Впервые они появились в долине Мехико.

«Пауки Loxosceles tenochtitlan обладают необычным темно-коричневым оттенком и имеют узор на спине в виде очень заметной скрипки», — уточнил участник исследования Алехандро Вальдес-Мондрагон.