Новые взрывы прозвучали в Одессе | 360°

Важное 17 октября 2022, 17:14 Новые взрывы прозвучали в Одессе Мэрия Одессы сообщила об объявленной воздушной тревоге

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В Одессе вновь прогремели взрывы, написали украинские СМИ. На территории города снова объявили воздушную тревогу, сообщили в его администрации.

«Внимание! Воздушная тревога!» — обратились к жителям в Telegram-канале мэрии Одессы.

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В областной военной администрации уточнили, что тревогу объявили не только в городе, но и по всей области.

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Украинские издания добавили, что «предположительно, работают системы ПВО».

В последние сутки Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины, информировало ранее Минобороны. По данным ведомства, все намеченные цели поражены.

Ранним утром появилась информация об атаке дронов-камикадзе в Киеве, взрыве на объекте критической инфраструктуры в Сумской области, пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровском районе после удара ракеты. Взрывы прогремели и в Одессе. Воздушную тревогу объявили по всей Украине, людей попросили проследовать в укрытия.