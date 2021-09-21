Новые виды стеклянных губок обнаружили у берегов Новой Зеландии

У побережья Новой Зеландии морские биологи нашли несколько новых видов стеклянной губки, которые обитают на глубине до 4820 метров. Эту зону практически не освещают солнечные лучи, передает сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранные СМИ.

В ходе исследований специалисты отправили дистанционно управляемый подводный аппарат для картографирования глубин. Ученые изучали отдаленные южные океаны в течение месяца и собрали со дна свыше 200 образцов губок. Некоторые обнаруженные образцы оказались совершенно новыми. Они получили название Nubes.

«Наша экспедиция обнаружила, что глубокое море у берегов Новой Зеландии значительно богаче видами, чем было известно ранее», — заметили ученые.